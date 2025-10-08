ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
8 октября 2025

Кадры: Заседание ЗакСа 8 октября

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

На заседании 8 октября депутаты Законодательного собрания рассмотрели вопрос о введении квот на петербургских предприятиях для гражданских служащих, занятых в зоне СВО. Также сразу во втором и третьем чтениях парламентарии одобрили закон о предоставлении мер поддержки для НКО, которые занимаются профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. За заседанием наблюдал фотокорреспондент ЗАКС.Ру Михаил Масленников.

Депутаты Андрей Алескеров и Павел Иткин

Депутаты Андрей Алескеров и Дмитрий Панов

Депутаты Вера Сергеева и Любовь Егорова

Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко и депутаты Елена Рахова, Ирина Иванова и Алексей Зинчук

Депутаты Михаил Амосов и Марина Шишкина

Депутаты Дмитрий Павлов и Дмитрий Панов

Спикер Заксобрания Александр Бельский и депутаты Павел Иткин и Денис Четырбок

Депутаты Марина Шишкина и Михаил Барышников

Фоторепортаж с предыдущего заседания смотрите на ЗАКС.Ру.

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру


Упоминаемые персоны
Алескеров Андрей Энверович  
Амосов Михаил Иванович
Барышников Михаил Иванович 
Бельский Александр Николаевич 
Егорова Любовь Ивановна 
Зинчук Алексей Валерьевич 
Иванова Ирина Владимировна 
Иткин Павел Михайлович 
Павлов Дмитрий Геннадьевич 
Панов Дмитрий Вячеславович
Рахова Елена Алексеевна 
Сергеева Вера Владимировна 
Сухенко Константин Эдуардович
Четырбок Денис Александрович 
Шишкина Марина Анатольевна






