Кадры: Заседание ЗакСа 1 октября

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 1 октября приняли закон об отмене четырехмесячного ценза для получения знака "Жителю блокадного Ленинграда". Также парламентарии поддержали в первом чтении инициативы о финансовой поддержке НКО, которые занимаются поддержкой беспризорных детей. Как прошло заседание — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

Депутаты Александр Малькевич, Андрей Малков и Константин Чебыкин

Депутаты Андрей Алескеров и Всеволод Беликов

Депутаты Вячеслав Бороденчик, Борис Зверев, Роман Кононенко и Ольга Штанникова

Депутат Елена Киселева (наводит порядок)

Депутаты Вера Сергеева и Александр Ржаненков

Депутаты Александр Новиков и Антон Рудаков

Депутаты Александр Кущак и Елена Рахова

Депутаты Андрей Алескеров, Андрей Рябоконь и Михаил Барышников

Депутаты Павел Крупник, Ирина Иванова, Дмитрий Павлов и Александр Рассудов

Депутаты Наталия Астахова и Денис Четырбок

Депутаты Ирина Иванова и Александр Рассудов

Председатель Заксобрания Александр Бельский и депутат Константин Чебыкин

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру