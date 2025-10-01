ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Медиатека 1 октября 2025, 15:19

Кадры: Заседание ЗакСа 1 октября

IMG_2059.JPG (300 KB)IMG_2059.JPG (300 KB)

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 1 октября приняли закон об отмене четырехмесячного ценза для получения знака "Жителю блокадного Ленинграда". Также парламентарии поддержали в первом чтении инициативы о финансовой поддержке НКО, которые занимаются поддержкой беспризорных детей. Как прошло заседание — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

IMG_2005.JPG (288 KB)

Депутаты Александр Малькевич, Андрей Малков и Константин Чебыкин

IMG_2008.JPG (280 KB)

Депутаты Андрей Алескеров и Всеволод Беликов

IMG_2021.JPG (295 KB)

Депутаты Вячеслав Бороденчик, Борис Зверев, Роман Кононенко и Ольга Штанникова

IMG_2029.JPG (297 KB)

Депутат Елена Киселева (наводит порядок)

IMG_2034.JPG (283 KB)

Депутаты Вера Сергеева и Александр Ржаненков

IMG_2036.JPG (285 KB)

Депутаты Александр Новиков и Антон Рудаков

IMG_2048.JPG (318 KB)

Депутаты Александр Кущак и Елена Рахова

IMG_2059.JPG (300 KB)

Депутаты Андрей Алескеров, Андрей Рябоконь и Михаил Барышников

IMG_2066.JPG (327 KB)

Депутаты Павел Крупник, Ирина Иванова, Дмитрий Павлов и Александр Рассудов

IMG_2074.JPG (292 KB)

Депутаты Наталия Астахова и Денис Четырбок

IMG_2080.JPG (301 KB)

Депутаты Ирина Иванова и Александр Рассудов

IMG_2105.JPG (312 KB)

Председатель Заксобрания Александр Бельский и депутат Константин Чебыкин

Фоторепортаж с предыдущего заседания смотрите на ЗАКС.Ру.

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Алескеров Андрей Энверович  
Астахова Наталия Владимировна 
Барышников Михаил Иванович 
Беликов Всеволод Федорович 
Бельский Александр Николаевич 
Бороденчик Вячеслав Иванович 
Зверев Борис Александрович 
Иванова Ирина Владимировна 
Киселева Елена Юрьевна 
Кононенко Роман Игоревич 
Крупник Павел Анатольевич 
Кущак Александр Иванович 
Малков Андрей Витальевич 
Малькевич Александр Александрович 
Новиков Александр Иванович 
Павлов Дмитрий Геннадьевич 
Рассудов Александр Николаевич 
Рахова Елена Алексеевна 
Ржаненков Александр Николаевич 
Рудаков Антон Юрьевич 
Рябоконь Андрей Алексеевич 
Сергеева Вера Владимировна 
Чебыкин Константин Александрович 
Четырбок Денис Александрович 
Штанникова Ольга Олеговна 






Рейтинг  персон ↑

Главное ↓ 
СтатьиБельский собирает штабистов
Муниципал"У меня все хорошо": Ранкова допросили в качестве свидетеля
МуниципалЭкс-глава МО "Смольнинское" Григорий Ранков стал фигурантом уголовного дела
МедиатекаКак прошла инаугурация Александра Дрозденко

О редакции Реклама