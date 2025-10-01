Кадры: Заседание ЗакСа 1 октября

IMG_2059.JPG (300 KB)
Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 1 октября приняли закон об отмене четырехмесячного ценза для получения знака "Жителю блокадного Ленинграда". Также парламентарии поддержали в первом чтении инициативы о финансовой поддержке НКО, которые занимаются поддержкой беспризорных детей. Как прошло заседание — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.
Депутаты Александр Малькевич, Андрей Малков и Константин Чебыкин
Депутаты Андрей Алескеров и Всеволод Беликов
Депутаты Вячеслав Бороденчик, Борис Зверев, Роман Кононенко и Ольга Штанникова
Депутат Елена Киселева (наводит порядок)
Депутаты Вера Сергеева и Александр Ржаненков
Депутаты Александр Новиков и Антон Рудаков
Депутаты Александр Кущак и Елена Рахова
Депутаты Андрей Алескеров, Андрей Рябоконь и Михаил Барышников
Депутаты Павел Крупник, Ирина Иванова, Дмитрий Павлов и Александр Рассудов
Депутаты Наталия Астахова и Денис Четырбок
Депутаты Ирина Иванова и Александр Рассудов
Председатель Заксобрания Александр Бельский и депутат Константин Чебыкин
Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру