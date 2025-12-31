В преддверии Года лошади Цивилев предложил запустить по Петербургу конки

Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев предложил организовать межведомственную рабочую группу для запуска в Петербурге регулярного движения конного транспорта. Копию обращения на имя вице-губернаторов Кирилла Полякова и Бориса Пиотровского он разместил 31 декабря в своем Telegram-канале.

В своем обращении Цивилев обращает внимание адресатов на то, что 2026 год "пройдет под знаком Лошади по восточному календарю". По мысли депутата, в Петербурге можно было бы запустить регулярное движение ретрокарет и конок под единым брендом "Петербургский экипаж". Основу концепции могли бы составить замкнутые маршруты по наименее загруженным улицам исторического центра, паркам и пригородам. Как считает парламентарий, это позволило бы превратить подобные поездки "из разового аттракциона в полноценный транспортный и экскурсионный сервис".

"Этот проект не только повысит туристическую привлекательность Северной столицы и создаст экологичную альтернативу для познавательного отдыха в перегруженном транспортом центре, но и станет инструментом легализации и упорядочения сегмента конных перевозок, вытеснив нелегальных операторов за счёт прозрачных стандартов, официального статуса и гарантированного качества сервиса", — отдельно отмечает депутат.

Реализация инициативы потребует определения оператора проекта и разработки единых стандартов, касающихся, в том числе, дизайна экипажей, формы кучеров-экскурсоводов, строительства инфраструктуры и прочего. Финансирование проекта могло бы проходить в рамках государственно-частного партнерства, добавил Цивилев и попросил рассмотреть возможность создания межведомственной рабочей группы для детального обоснования проекта. В состав группы могли бы войти профильные комитеты Смольного, депутаты и представители экспертного сообщества, говорится в тексте.

В апреле вопрос использования гужевого транспорта в Петербурге поднял коллега Цивилева депутат Павел Крупник. Парламентарий предложил урегулировать порядок использования лошадей в поездках для туристов, отметив наличие ряда проблем в этой сфере. Идея получила поддержку со стороны спикера ЗакСа Александра Бельского. Позже эти вопросы выносились на обсуждения рабочей группы, которые проходили в том числе и с привлечением представителей бизнеса.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру