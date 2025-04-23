Бельский поддержал идею регулирования гужевого транспорта в Петербурге

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский поддержал инициативу депутата Павла Крупника о регулировании использования гужевого транспорта в центре города. В частности, депутат призвал обратить внимание на предпринимателей, которые предлагают прогулки верхом. По словам спикера Бельского, сейчас какого-либо особенного контроля за такими услугами нет.

- Систематизировать нужно. Может, символом [города] это не стало, но в Петербурге достаточно часто используют этот вид экскурсий на карете, он давно входит в туристические маршруты, но в любом случае это должно быть регламентировано. В том числе можно дойти до лицензирования, чтобы понимать, какие организации за это отвечают, где находятся эти лошади, какое содержание у них, а самое главное - кто катает гостей нашего города, - рассказал Бельский на брифинге 23 апреля.

По инфрмации ЗАКС.Ру, в конце апреля в Заксобрании должна пройти встреча представителей Смольного, депутатов и заинтересованных в этом вопросе лиц, на которой обсудят возможное регулирование таких конных прогулок.

Напомним, тему использования лошадей в городе в качестве транспорта в начале апреля поднял лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник. Он считает подобные услуги негуманными по отношению к животным. Кроме того, он полагает, что управляют повозками лица, у которых нет соответствующей подготовки, либо несовершеннолетние.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру