Бельский запустил канал в MAX

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский сообщил о запуске своего канала в мессенджере MAX 21 февраля. По его словам, личные переписки он перевел на эту платформу ранее.

Бельский отметил, что считает MAX стабильным сервисом для общения, и рекомендовал его подписчикам. "MAX работает без сбоев, быстро передает сообщения, поддерживает звонки и видеосвязь. Приложение можно установить бесплатно на смартфон или компьютер", - написал спикер.

Бельский пригласил пользователей присоединиться к его каналу. На момент выхода заметки на официальный канал спикера успело подписаться 196 человек. Помимо основного канала, Бельский также завел приватный канал о футболе в Петербурге.

Статус национального мессенджера MAX получил в соответствии с распоряжением правительства от 15 июля 2025 года. После этого каналами в мессенджере обзавелись губернатор Александр Беглов, ряд вице-губернаторов Петербурга и депутатов Заксобрания. По состоянию на 21 февраля двое из 12 вице-губернаторов не имеют своих официальных каналов в MAX. Пользователи мессенджера по-прежнему не могут следить за деятельностью Натальи Чечиной и Владимира Княгинина.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру