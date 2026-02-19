Комиссия ЗакСа выслушала доклад КСП о проверках муниципалитетов

Комиссия Законодательного собрания по организации публичной власти рассмотрела результаты проверок петербургских муниципалитетов, сообщила пресс-служба ЗакСа 19 февраля. Отчет о своей работе депутатам представила Контрольно-счетная палата Петербурга.

На выездном заседании в Невской ратуше присутствовали депутаты Заксобрания Петербурга Юрий Гладунов, Михаил Барышников, Наталия Астахова и Антон Рудаков, а также председатель комитета по законодательству ЗакСа, глава Совета муниципальных образований Всеволод Беликов. В совещании также участвовали представители исполнительной власти, органы местного самоуправления, прокуратуры и КСП.

Аудитор КСП Дмитрий Филатов сообщил, что в прошлом году проведено более 200 экспертно-аналитических мероприятий в муниципалитетах. Подготовлены 111 заключений по исполнению местных бюджетов, проверялись контракты на благоустройство, в документах выявлялись нарушения.

Старший помощник прокурора Петербурга Анна Петракова добавила, что в 2025 году районные прокуроры подали иски о возврате средств в местные бюджеты. Речь шла о необоснованных тратах при оплате санитарной очистки и уборки зеленых зон, ранее исключенных из соответствующих перечней.

Представители городских муниципалитетов пояснили, что часть нарушений связана с изменениями в перечнях территорий. Новые нормы вступают в силу через 19 дней после публикации, и бюджеты не всегда успевают скорректировать. В итоге депутаты рекомендовали профильной комиссии по городскому хозяйству рассматривать такие инициативы с установлением срока их вступления в силу с 1 января следующего года, чтобы муниципалитеты могли заранее предусмотреть необходимые средства.

В феврале КСП рассказала о выявленных нарушениях в хозяйственной деятельности в МО № 21. По данным ведомства, муниципалитет не соблюдал бюджетное законодательство. Также были выявлены нарушения, связанные с неэффективностью управления муниципальными финансами, закупками и оплатой услуг, которые фактически не осуществлялись. В конце января КСП начала проверку в отношении МО "Литейный округ" и МО "Морской".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру