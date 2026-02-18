Полиция предложит Смольному запретить работу мигрантов в торговле

Петербургская полиция намерена предложить правительству Петербурга ввести полный запрет на работу мигрантов в оптовой и розничной торговле, сообщил 18 февраля начальник ГУ МВД Роман Плугин. Заявление прозвучало в ходе его ежегодного отчета в Законодательном собрании в ответ на вопрос вице-спикера Павла Иткина, который напомнил об инциденте с гибелью посетителя "Перекрестка" и спросил о возможности запрета иностранцам работать охранниками.

— Мы сейчас формируем свою инициативу по примеру инициативы с курьерами и таксистами. <...> Так вот, мы хотим выйти с ходатайством запретить в принципе использовать мигрантов в любых качествах на объектах розничной и оптовой торговли, — рассказал в ответ Плугин.

Он предположил, что вступление предлагаемого запрета в силу не станет ударом по экономике. В 2025 году на различных должностях в торговле по патентам были заняты пять тысяч иностранцев, поделился статистикой полицейский. В реальности таких сотрудников больше, что говорит о привлечении к работе нелегалов, продолжил он. При этом Плугин отдельно заявил, что бизнес может обходить запрет на работу иностранцами в охране, оформляя их на должности кладовщиков или разносчиков.

Коснулся Плугин и проверок "Перекрестка", предпринятых в течение последнего месяца. По его словам, сейчас стартовал второй этап мероприятий в торговой сети. Теперь правоохранители будут проверять исполнение руководством сети ранее выдвинутых требований.

Проверки проводились в связи с гибелью посетителя магазина в ТЦ "Сити Молл", произошедшей вечером 21 января после драки с охранниками. Причиной смерти молодого человека назвали асфиксию. Суд арестовал в рамках уголовного дела об убийстве двоих охранников магазина. Как сообщали СМИ, третьему сотруднику удалось бежать из России.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру