ЗакС одобрил бесплатную юрпомощь для бездомных, имевших прописку в Ленинграде

Депутаты Законодательного собрания 18 февраля приняли за основу законопроект о предоставлении права на бесплатную юридическую помощь для бездомных граждан России, которые ранее имели прописку в Ленинграде. Подобной возможностью они смогут воспользоваться в случае обращения к юристам по вопросам, связанным с установлением места жительства в Северной столице.

До сих пор подобным правом обладали только россияне без определенного места жительства, ранее прописанные в Петербурге. Теперь же положение городского закона "О бесплатной юридической помощи" было решено скорректировать.

На заседании парламента законопроект представлял его соавтор, председатель комитета по законодательству Всеволод Беликов. Он отметил, что принятие инициативы упростит таким гражданам решение различных вопросов, в том числе связанным с наследством.

В начале февраля депутат Андрей Рябоконь предложил расширить действие закона о бесплатной юрпомощи на бывших заключенных, освободившихся из мест лишения свободы. Оказывать им подобную поддержку предполагается по вопросам трудоустройства, пенсионного обеспечения, социальной защиты и жилищного законодательства.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру