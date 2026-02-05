ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 5 февраля 2026, 11:58

Рябоконь предложил оказывать бесплатную юрпомощь бывшим заключенным

фото ЗакС политика Рябоконь предложил оказывать бесплатную юрпомощь бывшим заключенным

Оказывать бесплатную помощь освобожденным из исправительных колоний гражданам предложил депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь. Подготовленный им законопроект появился 5 февраля на сайте парламента Петербурга.

Поправки вносятся в действующий закон "О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге". Депутат предлагает дать бывшим заключенным право на получение бесплатной юрпомощи по вопросам трудоустройства, пенсионного обеспечения, социальной защиты и жилищного законодательства. Предполагается, что подобным правом они смогут воспользоваться в первые полгода после освобождения.

В пояснительной записке депутат отмечает, что после выхода на свободу бывшие заключенные сталкиваются с целым рядом трудностей. В частности, они рискуют пополнить ряды бездомных, у них возникают сложности с устройством на работу и иные проблемы в процессе социализации и адаптации.

"Для защиты и восстановления своих прав осужденные, в первую очередь, нуждаются в квалифицированной юридической помощи, получение которой для них сопряжено с естественными трудностями, связанными с высокой стоимостью юридических услуг, отсутствием для этого достаточных материальных ресурсов и основного источника их получения — работы", — отмечает Рябоконь.

Правом на получение бесплатной юридической помощи в Петербурге обладает целый ряд категорий граждан. В частности, это инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, мобилизованные и контрактники, граждане, пострадавшие при чрезвычайной ситуации и многодетные родители. Среди прочего, воспользоваться бесплатной юрпомощью могут ученики и студенты, потерявшие во время обучения родителей. Подобную норму ввели в федеральное законодательство с подачи петербургского ЗакСа, а позже аналогичным положением дополнили и региональный закон.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


