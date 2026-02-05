Рябоконь предложил оказывать бесплатную юрпомощь бывшим заключенным

Оказывать бесплатную помощь освобожденным из исправительных колоний гражданам предложил депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь. Подготовленный им законопроект появился 5 февраля на сайте парламента Петербурга.

Поправки вносятся в действующий закон "О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге". Депутат предлагает дать бывшим заключенным право на получение бесплатной юрпомощи по вопросам трудоустройства, пенсионного обеспечения, социальной защиты и жилищного законодательства. Предполагается, что подобным правом они смогут воспользоваться в первые полгода после освобождения.

В пояснительной записке депутат отмечает, что после выхода на свободу бывшие заключенные сталкиваются с целым рядом трудностей. В частности, они рискуют пополнить ряды бездомных, у них возникают сложности с устройством на работу и иные проблемы в процессе социализации и адаптации.

"Для защиты и восстановления своих прав осужденные, в первую очередь, нуждаются в квалифицированной юридической помощи, получение которой для них сопряжено с естественными трудностями, связанными с высокой стоимостью юридических услуг, отсутствием для этого достаточных материальных ресурсов и основного источника их получения — работы", — отмечает Рябоконь.

Правом на получение бесплатной юридической помощи в Петербурге обладает целый ряд категорий граждан. В частности, это инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, мобилизованные и контрактники, граждане, пострадавшие при чрезвычайной ситуации и многодетные родители. Среди прочего, воспользоваться бесплатной юрпомощью могут ученики и студенты, потерявшие во время обучения родителей. Подобную норму ввели в федеральное законодательство с подачи петербургского ЗакСа, а позже аналогичным положением дополнили и региональный закон.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру