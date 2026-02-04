Амосов после штрафа удалил telegram-канал и завел новый

Депутат Законодательного собрания Михаил Амосов завел новый telegram-канал, обратил внимание ЗАКС.Ру 4 февраля. В беседе с изданием парламентарий сообщил, что предыдущий канал он удалил после штрафа за публикацию фотографии Алексея Навального*.

— Я прошлый telegram-канал уничтожил. На меня ж там наезжали из-за моих публикаций в Telegram. Я осенью это дело уничтожил. Ну, завел себе новый telegram-канал, — рассказал Амосов в беседе с ЗАКС.Ру.

Предыдущий канал политика действительно в мессенджере недоступен. В то же время страница Амосова во "ВКонтакте" не удалялась и продолжает работать, как и прежде.

В сентябре 2025 года Калининский районный суд оштрафовал Амосова на 1,5 тысячи рублей из-за поста в его telegram-канале, посвященного смерти Навального*. Текст сопровождала фотография оппозиционера, суд посчитал ее демонстрированием запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП РФ). Амосов не стал медлить с выплатой штрафа и погасил его в тот же или на следующий день. Благодаря этому он сможет баллотироваться в ЗакС, поскольку с момента уплаты пройдет больше года, а именно столько действует запрет на участие в выборах для привлеченных к ответственности по вмененной Амосову статье.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру