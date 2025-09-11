Петербургского депутата Амосова оштрафовали за пост с экстремистской символикой

Калининский районный суд Петербурга 11 сентября привлек к административной ответственности депутата Законодательного собрания Михаила Амосова за публикацию фотографии оппозиционера Алексея Навального*, которую сочли запрещенной символикой (ст. 20.3 КоАП). Амосова оштрафовали на 1,5 тысячи рублей, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда.

Пост с портретом оппозиционера Амосов разместил в своем Telegram-канале 16 февраля, в день смерти политика. После признания структур Навального* экстремистскими организациями правоохранительные органы расценивают фотографии с изображением оппозиционера как запрещенную символику. Депутат удалил спорные публикации сразу после того, как узнал об административном деле. На заседании 11 сентября он признал вину, но подчеркнул, что негативно относится к некоторым решениям Навального* и не является его сторонником.

— Я написал пост в связи с кончиной Навального*, которого лично знал, с которым, можно сказать, имел заочную полемику по жизни. Я однажды участвовал в исключении Навального* из партии ["Яблоко"], поскольку он имел националистические позицию — для меня это неприемлемо. <…> Честно скажу, для меня сложившаяся ситуация в значительной степени обидная, потому что мое заочное оппонирование Навальному* всегда шло вокруг методов, которые можно или нельзя применять в политике. Я считаю, добиваться изменений в обществе и стране надо с помощью легальных методов, через выборы, через работу с обществом, — сказал на суде Амосов.

Назначить наказание депутату удалось со второй попытки. В начале недели, 8 сентября, суд отказался рассматривать административное дело и вернул протокол составителям для устранения недостатков. Это стало неожиданностью для Амосова, который уже признал факт спорной публикации. Тогда судья обосновала свое решение тем, что материалы составлены неуполномоченным лицом. Сотрудники центра по борьбе с экстремизмом в сжатые сроки исправили протокол. Подробнее об этом читайте в материале ЗАКС.Ру.

Лица, привлеченные к административной ответственности за демонстрацию запрещенной или экстремистской символики не могут баллотироваться на любом уровне в течение года с момента вступления постановления в силу.

Отметим, в конце лета за пост с изображением Навального* на семь суток арестовали депутата Заксобрания Ленинградской области от КПРФ Ивана Апостолевского. Ему также, как и Амосову, вменили демонстрацию экстремистской символики.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру