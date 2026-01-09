Суд отказался арестовывать фигуранта дела о хулиганстве во время сноса ВНИИБ

Выборгский районный суд Петербурга 9 января отправил под домашний арест 54-летнего Антона Глухова, подозреваемого в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК) во время сноса здания ВНИИБ, сообщила Объединенная пресс-служба судов. Полиция просила отправить Глухова в СИЗО. Защитник подозреваемого просил назначить ему доверителю запрет определенных действий. Глухов пробудет под домашним арестом минимум до 6 февраля.

По версии полиции, Глухов днем 8 января применил газовый баллончик в отношении 21-летнего охранника, нанятого, чтобы не допустить противников сноса на территорию стройки. Пострадавшему охраннику госпитализация не потребовалась. После осмотра он покинул медучреждение в удовлетворительном состоянии. Теперь Глухову может грозить лишение свободы на срок до семи лет.

Демонтаж здания ВНИИБ вызвал протест местных жителей и градозащитного сообщества. Полиция задержала более десяти человек. Им вменили организацию массового пребывания граждан, повлекшее нарушение общественного порядка. Некоторых задержанным суд уже назначил штрафы по 15 тысяч рублей. Других арестовали на 5 суток.

Подробнее о том, как проходил снос ВНИИБ – читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру