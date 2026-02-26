Суд арестовал сотрудницу полиции по делу о покровительстве притонов

Октябрьский районный суд 26 февраля отправил под стражу сотрудницу петербургского Главка, подполковника полиции Ольгу Лелинову, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Она проведет в следственном изоляторе минимум два месяца. Днем ранее ей предъявили обвинение по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) из-за содействия деятельности борделей.

По версии следствия, Лелинова с января 2021 года по декабрь 2025 года получала деньги от лиц, причастных к организации проституции и содержанию притонов. За материальное вознаграждение она не предпринимала должных мер по пресечению преступной деятельности ее знакомых, занятых в сфере таких услуг, считают следователи. Кроме того, она предупреждала возможных нарушителей о предстоящих контрольных мероприятиях правоохранительных органов, а также приискивала клиентов.

Вину Лелинова не признала и просила суд о домашнем аресте. По статье о превышении должностных полномочий предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В феврале сотрудника полиции из Кировского района задержали по делу о получении двух взяток общей суммой в 300 тысяч рублей. По версии следствия, сотрудник МВД за денежное вознаграждение называл коммерсантам даты полицейских проверок.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру