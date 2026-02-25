Суд огласит приговор по делу "Весны"* 8 апреля

В Санкт-Петербургском городском суде 8 апреля состоится оглашение приговора фигурантам по делу "Весны"*, передает издание MR7. На заседании 25 февраля прения продолжались восемь часов. Шестерых активистов судят по статьям о создании экстремистского сообщества. Прокурор запросил для подсудимых наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 13 лет.

Для Анны Архиповой** запросили 13 лет. Для Василия Неустроева*** и Яна Ксенжепольского**** — по 12 лет. Евгению Затееву***** и Павлу Синельникову****** — по 10 лет колонии, а Валентину Хорошенину*******, который частично признал вину — 8 лет лишения свободы. На судебное следствие потребовался 1 год и 8 месяцев. Все это время фигуранты дела провели в следственном изоляторе.

История движения "Весна"****, созданного несколькими активистами в Петербурге, началась в 2013 году. В 2022 году, после начала специальной военной операции, объединение провело несколько пацифистских акции. В конце того же года власти признали движение экстремистским.

* Движение "Весна"*** по решению суда от 06.12.2022 признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Движение "Весна"*** также внесено в реестр незарегистрированных объединений - иностранных агентов.

** Росфинмониторинг внес Анну Архипову в список террористов и экстремистов

*** Росфинмониторинг внес Василия Неустроева в список террористов и экстремистов

**** Росфинмониторинг внес Яна Ксенжепольского в список террористов и экстремистов

***** Росфинмониторинг внес Евгения Затеева в список террористов и экстремистов

****** Росфинмониторинг внес Павла Синельникова в список террористов и экстремистов

******* Росфинмониторинг внес Валентина Хорошенина в список террористов и экстремистов

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру

*** Движение "Весна" по решению суда от 6.12.2022 признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Движение "Весна" также внесено в реестр незарегистрированных объединений - иностранных агентов.