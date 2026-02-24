Гособвинение запросило до 13 лет колонии активистам "Весны"*

В Городском суде Петербурга 24 февраля сторона обвинения выступила в прениях по уголовному делу шести активистов движения "Весна"*, сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Прокуратура потребовала признать Анну Архипову**, Василия Неустроева***, Яна Ксенжепольского****, Евгения Затеева*****, Павла Синельникова****** и Валентина Хорошенина******* виновными и назначить им наказание в размере от восьми до 13 лет колонии общего режима.

Архиповой** гособвинение запросило 13 лет лишения свободы. Неустроеву*** и Ксенжепольскому**** прокуратура запросили по 12 лет колонии, для Затеева***** и Синельникова****** — по 10 лет, для Хорошенина******* — 8 лет колонии. Кроме того, обвинитель попросила назначить Архиповой**, Неустроеву*** и Ксенжепольскому**** штрафы в размере 1 млн рублей каждому.

Фигурантам дела вменяются создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ), организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ), массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ), реабилитация нацизма (ст. 354.1 УК РФ), публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (ст. 207.3 УК РФ).

Напомним, в мае 2025 года Хорошенин******* заявил о частичном признании вины по каждому из инкриминируемых ему составов.

Движение "Весна"* было создано рядом петербургских активистов в 2013 году. После начала СВО "Весна"* устраивала пацифистские уличные акции. В конце 2022 года движение признали экстремистским.

* Движение "Весна" по решению суда от 06.12.2022 признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Движение "Весна" также внесено в реестр незарегистрированных объединений - иностранных агентов.

