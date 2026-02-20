Суд арестовал петербуржца за высказывания в мессенджере

Красносельский районный суд Петербурга отправил под стражу Кирилла Селезнева, обвиняемого в двух случаях совершения публичных призывов к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщила 20 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, Селезнев в июле 2023 года опубликовал в одном из мессенджеров комментарий, содержащий призывы к деструктивным действиям против крупных российских городов. Похожее сообщение, как полагает следствие, он оставил в марте 2024 года. Содержание публикаций противоречит российскому законодательству.

Селезнева задержали накануне, 19 февраля, в тот же день следствие предъявило ему обвинение. Он и его защита просили избрать более мягкую меру пресечения. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 апреля.

В феврале Первый Западный окружной военный суд приговорил к 5,5 годам колонии врача-онколога Егора Вощина по делу о публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Вощину вменялась публикация двух постов и двух комментариев в Telegram. Следствие установило, что в постах врач призывал к противоправным действиям в отношении российских политических деятелей.

