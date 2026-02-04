Онколога Вощинина приговорили к колонии по делу о призывах к терроризму

Первый Западный окружной военный суд приговорил к 5,5 года колонии врача-онколога Егора Вощинина по делу о публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщила 4 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Также медику запретили в течение двух лет выкладывать материалы в интернете.

Вощинину вменялась публикация двух постов и двух комментариев в Telegram. Посты публиковались в октябре 2023 года, комментарии — в декабре 2024 года. Во всех четырех случаях содержание их касалось побуждения к противоправным действиям в отношении российских политических деятелей.

Подсудимый вину признал. Как уточнил портал MR7 со ссылкой на адвоката Дмитрия Чурзина, прокуратура просила назначить Вощинину семь лет лишения свободы. Это максимальное наказание по вмененной онкологу статье.

Медик был задержан в начале июля 2025 года. Суд отправил его под стражу, в последний раз меру продлевали в конце января.

