Суд оштрафовал петербуржца за высказывание о росгвардейцах

Смольнинский районный суд оштрафовал на 10 тысяч рублей пользователя интернета за негативное высказывание о сотрудниках Росгвардии, сообщила 4 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Написанное Иваном Авдеевым сочли возбуждением ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ).

Внимание на комментарий в одном из мессенджеров обратило УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Текст был размещен еще в сентябре 2022 года, при этом к концу 2025 года он оставался доступным для пользователей. В самом комментарии пользователь Айван высказывал пренебрежительное отношение к росгвардейцам.

"Проведенным проверочным мероприятием установлено, что пользователем Айван является Иван Авдеев", — уточнили в судебной пресс-службе.

На заседании суда Авдеев вину признал в полном объеме.

Ранее к ответственности по статье о возбуждении ненависти или вражды привлекли экс-супругу боксера Дмитрия Бивола Екатерину, которая позволила себе оскорбительные высказывания в адрес казахов и киргизов. Сказанное петербурженкой потянуло на 60 часов обязательных работ.

