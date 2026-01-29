Бывшую жену боксера Бивола осудили за оскорбления казахов и киргизов

Ленинский районный суд назначил 60 часов обязательных работ Екатерине Бивол по делу о возбуждении ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ), сообщила 29 января объединенная пресс-служба судов Петербурга. Бывшую супругу боксера Дмитрия Бивола привлекли к ответственности за высказывания о казахах и киргизах в интернете.

"Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов", — говорится в сообщении судебной пресс-службы.

Наказание за возбуждение ненависти или вражды предусматривает для граждан штраф в размере 10-20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или же до 15 суток административного ареста.

Видеозапись, послужившая причиной для составления протокола, появилась в одном из telegram-каналов 22 октября. В ролике петербурженка негативно высказывалась о казахах и киргизах, используя при этом оскорбления и нецензурную лексику. В начале ноября содержанием записи заинтересовались в Центре "Э".

Для Бивол прошедшее судебное заседание стало не первым. Ранее Смольнинский районный суд обязал ее опровергнуть высказывания в отношении экс-супруга, размещенные в Сети в 2024-2025 годах. В январе 2025 года мировой судья вынес ей три предупреждения из-за слов в адрес бывшего мужа.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру