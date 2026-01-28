Горсуд оставил без изменений штраф лидеру "Яблока" Рыбакову

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков не смог обжаловать 28 января в Городском суде Петербурга штраф по делу о демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) "ВКонтакте", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Судья оставил в силе вынесенное ранее решение. Это значит, что политик не сможет баллотироваться на следующих выборах, которые состоятся в сентябре 2026 года.

В начале декабря 2025 года Выборгский районный суд привлек Рыбакова к ответственности из-за публикации поста с фотографией Алексея Навального*. Сумма штрафа составила 1,5 тысячи рублей, Рыбаков вину не признал и обжаловал решение.

На заседании горсуда Рыбаков отсутствовал, его интересы представлял адвокат Борис Грузд. Он отметил, что вменяемая Рыбакову публикация была некрологом, при этом он специально не стал упоминать фамилию Навального*. Свое решение он обосновал тем, что умерший политик находится в списке экстремистов и террористов и "само по себе это образует состав административного правонарушения". К последнему выводу он пришел на основании текста В своей речи адвокат высказал мнение о том, что судья первой инстанции якобы могла скопировать часть постановления о привлечении к ответственности, вынесенного ранее в отношении депутата Законодательного собрания Михаила Амосова, и на этом основании пришел к выводу о возможности отмены решения.

Грузд также заявил, что вменяемый Рыбакову пост был опубликован из-за границы другим человеком. Об этом же он говорил в суде первой инстанции, при этом в тот раз суд отказал в исследовании этих данных. Также он перечислил ряд других нарушений, якобы допущенных при рассмотрении дела Выборгским районным судом. В частности, он заявил, что Рыбаков не знал о запрете на размещение фотографии политика и добавил, что снимки политика публиковались и другими лицами. Кроме того, адвокат высказал несогласие с квалификацией фотографии Навального* как экстремистской символики и атрибутики. События и вина Рыбакова установлены не были, суд допустил нарушения, резюмировал Грузд и попросил отменить решение и прекратить производство по делу.

Выслушав защитника, судья Евгений Хворов поинтересовался у него, в курсе ли Рыбаков, что именно выкладывается в его социальных сетях. Адвокат уточнил в ответ, что политик может узнавать об этом уже после публикации постов, а также сослался на занятость "яблочника". Подобный ответ судью не удовлетворил.

Наказание по статье о демонстрировании экстремистской символики предусматривает для граждан штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей либо же административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, такие граждане лишаются права участвовать в выборах на один год.

Отметим, что Рыбаков – не единственный представитель "Яблока", привлеченный к ответственности из-за фотографии Навального*. В ноябре 2025 года Калининский районный суд оштрафовал по аналогичной причине депутата петербургского Законодательного собрания Ольгу Штанникову на 1,5 тысячи рублей.

До этого, в сентябре, штраф из-за фотографии Навального* вынесли депутату Амосову. Он выплатил назначенные 1,5 тысячи рублей без промедления. Учитывая, что выборы пройдут во второй половине сентября 2026 года, депутат сохранил право на участие в них.

На прошлой неделе Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил постановление об аресте члена петербургского отделения "Общества.Будущее", также назначенного из-за публикации с фото Навального*. Как позже объяснил адвокат политика Алексей Калугин, это произошло по сугубо формальным причинам.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

