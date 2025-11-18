Амосов подтвердил намерение баллотироваться в 2026 году

Депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов заявил 18 ноября, что планирует баллотироваться в депутаты городского парламента в 2026 году, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Такое заявление он сделал на заседании "Экспертного клуба Петербурга" во время обсуждения перенарезки избирательных округов. Амосов традиционно собирается выдвигаться по 6-му избирательному округу. Горизбирком, предварительно, препятствий для этого не видит.

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин, отвечая на вопросы о возможных электоральных ограничениях для Амосова из-за штрафа за демонстрацию экстремистской символики, отметил, что пока не видит причин, по которым депутат не смог бы избраться.

— Из тех документов и тех позиций, которые мы понимали по срокам, — срок больше года. Может, Михаил Иванович может другие документы представить, но из источников в СМИ мы видим [ограничений нет], — сказал Мейксин.

Изначально участие Амосова в выборах было под вопросом. Лица, привлеченные к административной ответственности за демонстрацию запрещенной символики, получают запрет на участие в выборах в течение года. Однако в случае Амосова год исчисляется с момента уплаты штрафа. Калининский районный суд оштрафовал его 11 сентября. По информации ЗАКС.Ру, депутат оплатил штраф или в тот же, или на следующий день. Следующие выборы пройдут 20 сентября 2026 года, в третье воскресенье месяца.

На днях протокол по статье о демонстрации экстремистской символики получила депутат от "Яблока" Ольга Штанникова. В случае если суд признает ее виновной, она не сможет баллотироваться в 2026 году.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру