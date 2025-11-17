ЗакС определился с кандидатами на почетный знак за вклад в развитие Петербурга

На присвоение почетного знака "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга" претендуют 18 человек. Среди них генеральный прокурор Александр Гуцан, директор Русского музея Алла Манилова, помощник президента Николай Патрушев, а также народный артист Александр Розенбаум. ЗАКС.Ру изучил список кандидатов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов вместе с председателем парламента Александром Бельским выдвинули в качестве кандидатов пять человек. Ими стали замначальника штаба 6-й армии ПВО Сергей Бескровный, руководитель ФСО по Северо-Западному федеральному округу Павел Волгин, генеральный прокурор Александр Гуцан, а также прокурор Петербурга Виктор Мельник и начальник петербургского УФСБ Александр Родионов.

В списке претендентов есть несколько представителей сферы культуры. Это член совета "Балтийского дома", сатирик Семен Альтов, народный артист Александр Розенбаум, худрук Музыкального театра им. Шаляпина Фабио Мастранджело и президент фестиваля классической музыки "Дворцы Санкт-Петербурга" Мария Сафарьянц. Их выдвинули организации, которые они представляют.

О присвоении знака "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга" директору Русского музея Алле Маниловой ходатайствовали представители музея и общественная палата Петербурга.

Еще среди претендентов присутствуют начальник ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин, начальник Михайловской военной артиллерийской академии Сергей Баканеев, глава ФНС по Петербургу Александр Гнедых, ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов, а также директор Второй Санкт-Петербургской гимназии Людмила Мардер и главврач городской стоматологической поликлиники № 33 Роман Розов. Еще заявка на присвоение знака поступила от "Газпром трансгаз Санкт-Петербург". Организация выдвинула генерального директора компании Георгия Фокина.

Трех человек исключили из списка во время заседания парламентской комиссии по образованию, культуре и науке на заседании 17 ноября. Так, замечания возникли к заявкам в отношении заместителя руководителя петербургского МГЕР Максима Бахтеева, президента Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимира Григорьева и гендиректора Федерального научно-образовательного центра медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта Геннадия Пономаренко.

Почетный знак "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга" является высшей наградой Законодательного собрания. Его присваивают за особые заслуги перед городом в профессиональной или общественной деятельности. Согласно действующему законодательству, вопрос о награждении рассматривается на заседании, предшествующем второй среде декабря. В 2025 году эта дата выпадает на 3 декабря.

Константин Леньков / Фото: Заксобрание Петербурга