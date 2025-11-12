На Штанникову составили протокол о демонстрации экстремистской символики

В отношении депутата Законодательного собрания Ольги Штанниковой ("Яблоко") составили протокол о публичном демонстрировании экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), сообщил 12 ноября telegram-канал "Ротонда". Как объяснили каналу в объединенной пресс-службе судов Петербурга, причиной этого послужил пост с фотографией политика Алексея Навального*, опубликованный в 2013 году во "ВКонтакте".

Во фракции "Яблоко" обвинение в адрес Штанниковой назвали абсурдным и недоказанным.

В случае признания судом вины депутата она не сможет участвовать в выборах в 2026 году. В Петербурге в сентябре следующего года будут выбирать депутатов Государственной думы и ЗакСа, а вместе с ними и депутатов в некоторых муниципалитетах.

В сентябре из-за фотографии Навального* суд оштрафовал на 1,5 тысячи рублей депутата ЗакСа Михаила Амосова. Депутат опубликовал пост с портретом оппозиционера в день его смерти в феврале 2024 года. До этого, в конце июля, коллеге Амосова из ЗакСа Ленобласти Ивану Апостолевскому назначили семь суток ареста за публикацию с критикой Навального*, сделанную в 2017 году.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру