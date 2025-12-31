Как Бельский поздравлял петербуржцев с Новым годом

Фото: Заксобрание Петербурга

Председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский поздравил жителей города с наступающим 2026 годом. Это его последнее новогоднее обращение в статусе депутата парламента седьмого созыва. Он пожелал петербуржцам новых сил, радости и мирного неба. ЗАКС.Ру вспоминает, как Бельский поздравлял горожан с Новым годом последние пять лет.

2022 год

В первый раз Бельский поздравлял горожан с Новым годом 31 декабря 2021 года, через три месяца после победы на выборах. Самое первое видеообращение оказалось и самым коротким. Сам ролик снят на фоне новогодней ели в Ротонде. Это единственное видеопоздравление, снятое командой спикера непосредственно в здании Заксобрания. Предшественник Бельского Вячеслав Макаров обычно поздравлял горожан, сидя в одном из кабинетов ЗакСа. Видеозапись длится всего 55 секунд, при этом почти 10 из них — заставка с видом Мариинского дворца:

"Дорогие петербуржцы и гости нашего города. Совсем скоро мы встретим новый 2022 год. Для каждого из нас это пора новых надежд, больших планов и ожидания чуда. Это время, которое мы стремимся провести дома со всей своей семьей. Ведь родные и близкие люди — это самое дорогое, что есть в нашей жизни. Дорогие петербуржцы, сердечно поздравляю вас новым 2022 годом. Пусть новый год принесет в каждую семью счастье и гармонию, спокойствие, придаст уверенность в будущем. Пусть каждый день будет наполнен любовью, заботой родных и близких. Искренне желаю вам, вашим семьям крепкого здоровья, волшебных праздников и удачи во всех добрых начинаниях. С Новым годом!"

2023 год

Видеопоздравление Бельского с 2023 годом было первым, записанным на балконе Мариинского дворца на фоне Исаакиевского собора. Большую часть видеообращения Бельский движется в сторону камеры. Это будет единственный раз, когда пресс-служба Заксобрания попробует снять поздравление в движении.Чуть меньше половины ролика — открыточные виды парламента. Ролик продолжается 75 секунд:

"Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с наступающим новым годом. Эти праздничные дни — время надежд и обновления, возможность поблагодарить тех, кто рядом, обнять близких людей. Это время загадывать желания и верить в лучшее. Давайте вспомним все хорошее, что нам принес уходящий год. Немного помечтаем. Каждый о своем и все вместе — о мире. Мы стремимся провести эти дни со своей семьей, в кругу самых любимых, но не все из нас встретят Новый год дома, поэтому отдельно хочу поздравить защитников нашей Родины. Дорогие петербуржцы, искренне желаю вам, чтобы исполнились все наши самые заветные мечты. Пусть в 2023 году ваш дом будет наполнен теплом, заботой и уютом, а вас ждут только добрые перемены. Крепкого здоровья, счастья и благополучия каждой семье. С Новым годом, дорогие друзья".

2024 год

Во время съемки видео поздравления к 2024 году команда спикера решила зайти еще дальше (во всех смыслах) и снять ролик с парковки на синем мосту. В зимний период там разбили сад из светодиодных инсталляций. На фоне — само здание Заксобрания. Это одно из самых долгих поздравлений. Оно продолжается 62 секунды без вставок видовых съемок. Отметим, пальто на спикере то же, что и в конце 2022 года.

"Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Все мы ждем его с открытым сердцем и искренней надеждой на исполнение всех заветных желаний. Именно мечты заставляют нас подниматься на самые высокие вершины. Собственными силами творить самые настоящие чудеса во имя любви, семьи, во имя родной страны. Этот год стал насыщенным разными событиями для всей нашей страны, был наполнен моментами радости и счастья, достижениями и начинаниями. В эти минуты я особенно хочу обратиться к нашим ребятам, которые сейчас защищают Петербург и всю Россию на передовых рубежах, к их семьям, родным и близким. Спасибо за то, что вы делаете для нашего народа. Здоровья вам и скорой победы. Всегда с вами. В наступающем году желаю всем петербуржцам семейного счастья, здоровья, благополучия. Пусть новый год принесет в каждый дом мир, гармонию и процветание. Пусть будет наполнен смехом и радостью ваших детей. Любви и поддержки родных и близких. Счастливого Нового года".

2025 год

Следующее поздравление снова записали на балконе Мариинского дворца на фоне Исаакиевского собора. Создатели ролика окончательно отказались от заметной динамики в кадре, лишь допустив несколько монтажных склеек с общего на крупный план. Другой операторский прием — Бельский произносит речь стоя на небольшой тумбе (рост Бельского составляет примерно 178 см). Спикер на видео торопится произнести весь текст как можно скорее. Общая длительность ролика составляет 59 секунд:

"Дорогие петербуржцы. От всей души поздравляю вас с Новым годом. На пороге 2025-й — год добрых надежд и великих свершений. В этот любимый с детства праздник мы смело строим новые планы и верим в чудо. Уходящий год семьи еще раз напомнил всем нам, что близкие — самое ценное, что есть у каждого человека. Давайте в новогоднюю ночь найдем для них самые искренние и теплые слова. Наступающий 2025-й — год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы вечно будем чтить этот светлый день и передавать память о нем следующим поколениям. Как и ежедневный подвиг участников специальной военной операции, тех, кто сегодня находится на передовой. Мы всегда рядом. Всегда готовы помочь вам и вашим семьям. Дорогие друзья, с праздником. Пусть новый год принесет в каждую семью счастье и гармонию, спокойствие и уверенность в будущем. Пусть каждый день будет наполнен любовью и заботой родных. Искренне желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, волшебных праздников и удачи во всех добрых начинаниях. С Новым годом".

2026 год

Поздравление Бельского в преддверии 2026 года вновь снято на балконе Мариинского дворца (и, судя по всему, в том же пальто). Из прочего – впервые спикер поздравляет горожан и с Новым годом, и с Рождеством. Видеоролик длится ровно минуту:

"Дорогие петербуржцы! Совсем скоро наступит Новый год, а затем и Рождество. От всего сердца поздравляю вас с этими волшебными праздниками! Сейчас наш город сияет миллионами огней. Украшены улицы, центральные площади и дворы. Открываются рождественские ярмарки. И в каждом окне горит свой, особенный, свет – ожидания чуда и хороших перемен. Новый Год, Рождество – это, прежде всего, семья. Это родные лица за праздничным столом. Это звон бокалов и желания, загаданные под бой курантов. Это радость встречи, общение и подарки. Цените эти мгновения, это тепло и уют. Пусть новый 2026 год принесёт нам долгожданное мирное небо над головой и возвращение наших бойцов. Ребята, мы гордимся вами, ценим ваш подвиг и ждем домой с Победой. Желаю всем новых сил, радости и только хороших новостей! Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты. Здоровья вам и вашим близким. Успехов в работе, благополучия в доме, гармонии и спокойствия в душе. Будьте счастливы! С наступающим Новым годом и Рождеством".

Константин Леньков / Фото: Заксобрание Петербурга