Рябоконь: ЗакС не рассматривает идею о введении налога на выгул собак

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь выступил против предложения ввести налог на выгул домашних животных, о чем сообщил в своих соцсетях 13 февраля. Депутат подчеркнул, что к нему поступило множество обращений от петербуржцев, обеспокоенных подобными инициативами.

"Более абсурдную идею сложно себе представить. Ответственно заявляю, что подобные инициативы в петербургском парламенте не рассматривались и рассмотрены быть не могут. Авторов инициативы призываю направить свою энергию в более полезное русло, например, стать волонтерами в приюте для собак", - написал Рябоконь.

Ранее общественный деятель Вадим Попов в беседе с изданием "Абзац" предложил ввести налог на выгул домашних животных. По его мнению, подобная практика, действующая в ряде европейских стран, позволит повысить ответственность владельцев животных. Средства от налога он предложил направить на поддержку государственных ветеринарных клиник и приютов.

Несколькими днями ранее сатирическое издание ИА "Панорама" опубликовало заметку, что в стране "ввели налог на выгул собак". Новость подхватили несколько федеральных СМИ. В некоторых изданиях опубликовали опровержение этой новости.

Заксобрание Петербурга часто рассматривает вопросы, связанные с надлежащим содержанием и уходом за животными. Так, в октябре 2025 года депутаты ЗакСа приняли закон о требованиях к содержанию собак. Согласно новому закону, владельцам необходимо следить за проявлениями агрессии у своих питомцев, а для собак выше 40 сантиметров в холке придется приобрести намордник. Также петербуржцам запрещается посещать с собаками места проведения публичных выступлений, пляжи, детские площадки и находиться вблизи социальных учреждений. За нарушение закона предусмотрены штрафы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру