ЗакС принял закон о штрафах за выгул собак без поводка

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 29 октября приняли в третьем, окончательном чтении закон о требованиях к содержанию собак, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору. После вступления закона в силу владельцам собак грозят штрафы, например, за выгул собак выше 40 сантиметров в холке без намордников.

Теперь владельцев собак обяжут пресекать агрессию со стороны собаки по отношению к окружающим и убирать продукты жизнедеятельности питомцев на территории общего пользования. Собака вне мест содержания должна всегда находиться на поводке, а "потенциально опасная собака", к которым теперь относят всех четвероногих выше 40 сантиметров в холке, должна носить намордник.

Ещё петербуржцам запрещается посещать с питомцем места проведения публичных выступлений, детские площадки, пляжи, а также приближаться к социальным учреждениям. Также нельзя будет выгуливать сразу двух и более собак, если их рост превышает 40 сантиметров в холке.

За выгул собаки без поводка предусмотрен штраф от 2 до 4 тысяч рублей, а за выгул потенциально опасной собаки без поводка или намордника — от 3 до 5 тысяч рублей. За выгул потенциально опасной собаки выше 40 сантиметров в холке лицом, не достигшим 16-летнего возраста, штраф составит от 500 до одной тысячи рублей. Его придется заплатить родителям. Нетрезвого хозяина собаки во время выгула питомца могут оштрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

Закон о содержании собак находился на рассмотрении парламента больше года, с июля 2024 года. За все это время депутаты подготовили лишь несколько поправок, из которых приняли лишь одну.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру