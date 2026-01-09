Бельский рассказал о планах ЗакСа на предстоящую сессию

Законодательное собрание Петербурга в первой половине 2026 года собирается рассмотреть законопроекты о введении звания "Почетный благотворитель Санкт-Петербурга", о квотировании рабочих мест для ивалидов из числа ветеранов боевых действий, а также продолжить рассмотрение принятого за основу проекта закона в сфере увековечивания памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Об основных направлениях деятельности городского парламента рассказал в своих соцсетях спикер Заксобрания Александр Бельский 9 января.

Спикер также отметил ряд федеральных инициатив, которые предстоит рассмотреть в ближайшее время. Среди них, например, федеральный законопроект об освобождении плавучих музеев от уплаты транспортного налога. Под действие закона подпадут три музея: ледокол "Красин" в Петербурге, атомный ледокол "Ленин" в Мурманске, а также научно-исследовательское судно "Витязь" в Калининграде. Еще в ЗакСе намерены рассмотреть инициативы о контроле за качеством питьевой и горячей воды и об уточнении перечня работ при приспособлении объектов культурного наследия к современному использованию.

"Уверен, новый парламентский сезон будет продуктивным и принесет городу позитивные изменения", - написал Бельский.

Парламент начнет работать 21 января – в этот день запланировано первое пленарное заседание в 2026 году. Отметим, это последняя парламентская сессия седьмого созыва депутатов Заксобрания. В сентябре 2026 года в Петербурге пройдут выборы депутатов ЗакСа и Государственной думы.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру