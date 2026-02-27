ЗакС рассмотрит отказ от публикации деклараций чиновников и депутатов

Прокуратура Петербурга внесла на рассмотрение Законодательного собрания три законопроекта в сфере противодействия коррупции, обратил внимание ЗАКС.Ру. Инициативы появились на сайте городского парламента 27 февраля, они касаются вопросов публикации деклараций об имуществе чиновников и депутатов различных уровней.

Поправки вносятся в Устав Санкт-Петербурга и в ряд городских законов, регулирующих вопросы предоставления отчетов о доходах и расходах. Изменения связаны с вступившим в силу федеральным законом, который позволил чиновникам отказаться от ежегодной подачи деклараций.

"Проектом закона предлагается учесть новеллы федерального законодательства и внести соответствующие изменения в отдельные законы Санкт-Петербурга в области противодействия коррупции", — говорится в пояснительной записке к одному их проектов.

В частности, поправка в Устав города предусматривает, что ответственность для депутатов ЗакСа за предоставление неточной отчетности не будет распространяться на "случаи, установленные федеральными законами". В случае принятия другого законопроекта у глав местных администраций муниципалитетов отпадет необходимость публиковать свои декларации на сайтах. Муниципальные депутаты не должны будут отчитываться об имуществе в четырехмесячный срок после избрания, подавать декларации они должны будут "в случае возникновения оснований для представления сведений о расходах".

Также прокуратура предлагает упразднить ряд положений закона Петербурга о публикации деклараций чиновников.

Закон об отмене ежегодной подачи деклараций поступил на рассмотрение Государственной думы в первой половине декабря 2025 года. К концу того же месяца документ преодолел три чтения в парламенте, получил одобрение Совета Федерации и был подписан президентом Владимиром Путиным. В силу закон вступил с 1 января 2026 года.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру