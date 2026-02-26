Цивилев пригласил бразильского гонщика Кайо Коллета в Петербург

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев 26 февраля через запрещенную соцсеть предложил бразильскому автогонщику Кайо Коллета приехать в Северную столицу. Обратиться к иностранному спортсмену Цивилев решил после анонса соревнований гонщика. Коллета должен был 1 марта выступить в Санкт-Петербурге - только не российском, а американском. Дизайнеры афиши перепутали города и изобразили сгенерированный Исаакиевский собор на фоне пальм.

Бразильский гонщик заметил ошибку и удалил пост. В соцсетях Цивилев обратился к Кайо на португальском языке и призвал его увидеть архитектурные ансамбли Петербурга собственными глазами.

"Приезжайте и сравнивайте. Санкт-Петербург в России - настоящая жемчужина. Искусственный интеллект не создаст ничего подобного. Мы ждем вас!" - написал депутат.

Флоридский Санкт-Петербург - небольшой прибрежный город с населением в 250 тысяч человек. Один из его основателей - выходец из Новгородской губернии Петр Дементьев, в США известный как Питер Деменс.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру