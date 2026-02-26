"Циничное отравление детей": Крупник и Четырбок высказались о запрете вейпов

Фото: ЗАКС.Ру

Вопрос ужесточения оборота вейпов обсудили 26 февраля на круглом столе в пресс-центре "АиФ Санкт-Петербург". Участие во встрече приняли депутаты Заксобрания Павел Крупник и Денис Четырбок. Заметной дискуссии не вышло: большинство участников высказывались в поддержку ограничений в этой сфере.

Первым среди участников выступил председатель бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Денис Четырбок. Месяцем ранее на базе БФК состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам ограничения торговли вейпами. На круглом столе депутат обрисовал ситуацию в этой сфере и отдельно напомнил о том, что в будущем у регионов может появиться возможность самостоятельно запрещать продажу вейпов на своей территории.

Речь шла о законопроекте, внесенном в сентябре 2025 года в Государственную думу правительством страны. В первоначальной редакции инициативы речь шла о лицензировании деятельности в сфере оборота табачной и никотинсодержащей продукции, однако в ноябре стало известно, что ко второму чтению кабмин хочет дополнить проект положением о том, что субъекты России смогут устанавливать у себя пятилетний запрет торговли вейпами. Четырбок уточнил, что официально эта информация еще не публиковалась, однако сведения о поправках имеются и уже обсуждались на заседании рабочей группы при БФК в январе.

— Если у нас такие полномочия появятся, я не сомневаюсь, что мы будем одним из первых регионов, которые воспользуются, потому что работа по подготовке возможных законодательных решений уже началась, — пообещал он и выразил надежду, что федеральный парламент успеет принять законопроект в весеннюю сессию.

Также парламентарий поделился статистикой по потреблению вейпов, согласно которой подростки впервые пробуют их в возрасте 10-12 лет, а к 14-15 годам подобный опыт есть уже у 70 % несовершеннолетних.

В пользу дальнейших ограничений в этой сфере выступили пятеро из шести участников встречи. Говорили в основном о вреде здоровью, которым чревато потребление испарителей. Не раз при этом упоминали о так называемой "болезни вейперов" (EVALI) — повреждении легких, связанном с курением электронных сигарет. Впрочем, этим ущерб организму курильщика не ограничивается, рассказал нарколог Дмитрий Былинский. Он, в частности, упомянул о существовании проблем с репродуктивной системой у потребителей такой продукции.

Ректор бизнес-школы ИМИСП Ярослав Павлов счел нужным раскритиковать мнение о безвредности вейпов по сравнению с иными способами курения. Он рассказал о результатах проведенного в 2024 году исследования, согласно которому в системах нагревания табака содержание 58 вредных веществ оказывается меньшим, чем в сигаретах. Однако же концентрация других 56 вредных веществ в них оказывается большей, чем в традиционном табаке.

Особенно усердствовал лидер фракции "Единая Россия" в ЗакСе Павел Крупник. Дождавшись своей очереди, он с места в карьер обрушился на торговцев вейпами, назвав их "трутнями", и рекомендовал им сменить сферу деятельности. По его мнению, торговцы могли бы попробовать себя на заводе или же в роли водителей автобусов.

— Эти ребята, которых я называю просто трутни, которые продают за две тысячи рублей в день, зарплата у них, продаст он один или десять — неважно. Вот они сидят в переходах этих, огромная табличка: "Вейп. Клубника, мята, бананы". Это, знаете, циничное отравление детей, — заявил Крупник.

Остановился депутат и на вопросе взаимодействия между регионами в случае, если в каком-то из них введут запрет на торговлю вейпами. В этой ситуации, действительно, существует риск, что испарители начнут завозить из соседних регионов, признал он. Он выразил готовность проработать вопрос с коллегами из соседних областей.

В качестве одной из возможных мер борьбы с вейпами Крупник указал и на сугубо финансовую. По его мнению, для снижения популярности у потребителей стоимость устройств следует повысить относительно сигарет.

— На какой-то период надо, может быть, поднять стоимость [вейпов] настолько, чтобы она была дороже любых сигарет, — предложил он. — Чтобы эти деньги на 95 % налог составлял, чтобы они уходили сразу на лечение. Ну какой смысл, государство само дает возможность травить детей, а потом выделяет на это бюджет?

Сейчас же, по мнению Крупника, популярность вейпов у детей может быть связана, помимо прочего, с их дешевизной. Из его подсчетов выходило, что стоимость одного пузырька жидкости может быть равносильна цене 30 пачек сигарет, при этом при покупке через интернет разрыв может оказаться еще сильнее.

Единственным участником беседы, чье мнение отличалось от остальных, оказался представитель группы компаний ITMS Кирилл Кузнецов, чья сфера деятельности напрямую связана с производством табачной и никотинсодержащей продукции. Он усомнился в действенности запретов в отрасли и заявил, что для государства это лишь грозит снижением привычных поступлений в бюджет. По его мнению, более действенным здесь было бы государственное регулирование.

— Признак сильного государства <...> в том, чтобы брать под контроль. Запрет — это как раз бессилие. Государство может навести порядок через контроль. Но опять же навести порядок через контроль — и точно не думать про то, что у нас почти 12 миллионов потребителей вейпов в России. Что они, в один день взяли, остановились и больше не курят на набережной ничего? Это значит, дискуссия вся приходит к тому, что они начинают курить сигареты как минимум, — отметил он.

Дискуссия об ограничении продажи вейпов продолжается не первый год. Сейчас в Петербурге действует запрет на продажу подобных устройств несовершеннолетним, однако законотворцы готовы к дальнейшим ужесточениям в отрасли. Как сообщал ранее спикер ЗакСа Александр Бельский, созданная в городском парламенте рабочая группа призвана рассмотреть различные варианты, от введения новых запретов до полного запрета торговли вейпами в Петербурге. Подготовленные решения будут вынесены на общественное обсуждение, пообещал он в январе.

Ранее в поддержку запрета вейпов в России высказывался президент Владимир Путин. Активными сторонниками такого решения выступают ряд губернаторов. В частности глава Нижегородской области Глеб Никитин в августе 2025 года предлагал провести в регионе эксперимент по запрету испарителей. Его коллега из Вологодской области Георгий Филимонов в ноябре делился планами до конца 2025 года покончить с вейп-шопами в регионе. Исполнить обещанное не удалось. В середине февраля Филимонов в интервью ТАСС говорил уже о том, что из 316 мест продажи вейпов в области остались открыты 94. Полностью добиться их закрытия он рассчитывает в марте-апреле.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру