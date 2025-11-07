Филимонов намерен к концу года закрыть все вейп-шопы на Вологодчине

Руководство Вологодской области планирует полностью закрыть все точки продажи вейпов до конца 2025 года, сообщил глава региона Георгий Филимонов вечером 6 ноября. Заявление появилось в его telegram-канале после того, как стало известно об одобрении президентом Владимиром Путиным полного запрета продажи вейпов в России.

"Одними из первых подняли эту тему на федеральном уровне. <...> Нужно создавать успешные практики и быть ориентиром для других регионов. Продолжим нашу системную работу. Задача — до конца года закрыть все точки продажи вейпов", — написал Филимонов.

По словам губернатора, по состоянию на начало июня в регионе насчитывалось 316 вейп-шопов в регионе. С тех пор закрылись 163 таких торговых точки, причем 11 магазинов перестали работать в октябре.

Накануне вечером Путин заявил о поддержке запрета на продажу вейпов в России. При этом он отметил, что "важно не только такое решение, но и проведение соответствующей работы" среди молодежи, отметил ТАСС.

О планах полностью запретить торговлю вейпами на Вологодчине Филимонов говорил еще в мае. Между тем, в августе Путин поддержал идею о проведении эксперимента по полному запрету вейпов в Нижегородской области.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру