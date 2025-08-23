Путин поддержал идею об эксперименте по запрету вейпов в Нижегородской области

Президент Владимир Путин одобрил идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о проведении эксперимента по полному запрету продажи вейпов в регионе, вопрос об этом поднимался во время поездки главы государства в Саров 22 августа. Путин счел подобное предложение "хорошим".

В беседе с президентом Никитин заявил, что испытывает беспокойство в связи с распространением "всех этих курительных смесей, вейпов и всей этой гадости" среди граждан и в особенности среди подрастающего поколения. В частности, по его словам, употребление вейпов распространено среди учеников школ. В связи с этим он высказался о возможности наделения регионов возможностью запрещать оборот вейпов.

"Хорошая была бы тема рассмотреть вопрос, дать полномочия регионам по этому вопросу, по полному запрету. Я готов был бы выступить здесь пилотным регионом, чтобы запретить эту гадость вообще в рознице, в оптовой торговле и в обращении", — приводит слова Никитина пресс-служба Кремля.

Путин в ответ предложил собеседнику считать, что "уже согласился сразу".

Вопрос о запрете вейпов не впервые поднимается в России. В частности, законопроект об этом был внесен на рассмотрение группой депутатов в конце 2024 года, в феврале его поддержала комиссия Законодательного собрания Петербурга по социальной политике и здравоохранению. В поддержку полного запрета вейпов в стране выступало Министерство здравоохранения.

Среди губернаторов пожелание полностью запретить продажу вейпов в регионе еще в мае высказывал глава Вологодской области Георгий Филимонов. В субботу он откликнулся на инициативу нижегородского коллеги одобрительным постом в Telegram. По его словам, за 2,5 месяца проверочных мероприятий в области закрылось 114 точек по продаже вейпов из 316 магазинов. "В случае наделения регионов широкими полномочиями по регулированию рынка этой отравы мы полностью завершим работу — на территории Вологодской области не останется ни одного вейп-шопа", — пообещал он.

Сейчас продажа электронных сигарет детям наказывается штрафами. Для физических лиц их размер варьируется от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных — от 500 до 700 тысяч рублей, а для юридических — от 1,5 до 2 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: Kremlin.ru