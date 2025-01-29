Минздрав РФ поддержал инициативу о полном запрете вейпов

Министерство здравоохранения России поддержало инициативу о полном запрете оборота вейпов в стране, призвав к усилению борьбы с курением в целом, об этом 28 января сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве подчеркнули, что особое внимание должно быть уделено защите здоровья детей и подростков, для которых вейпы становятся все более популярными, несмотря на риски для здоровья.

"Вейпы, к сожалению, завоевавшие популярность именно у этих – наиболее уязвимых групп населения, – действительно являются угрозой", – говорится в сообщении в официальном telegram-канале Минздрава.

Также в ведомстве отметили, что борьба с вейпами должна быть частью комплексной программы, направленной на снижение потребления сигарет и других табачных изделий в принципе.

Напомним, что в Государственной думе разработали законопроект, предусматривающий полный запрет оборота вейпов и жидкостей для них в России. Запретить предлагается не только продажу, но и ввоз с производством.

Фото: сайт Минздрава России