ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:49

В Госдуме подготовили законопроект о запрете вейпов в России

фото ЗакС политика В Госдуме подготовили законопроект о запрете вейпов в России

Депутаты Госдумы разработали законопроект, предусматривающий полный запрет оборота вейпов и жидкостей для них в России. Документ предлагает запретить не только продажу, но и ввоз никотинового сырья, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, а также устройств для их потребления, сообщает 28 января РИА "Новости".

Кроме того, под запрет попадет производство и владение оборудованием, предназначенным для изготовления таких жидкостей и устройств.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 20 января выступил с предложением подготовить межфракционный законопроект. Он заявил, что практически все фракции поддержали идею полного запрета вейпов.

фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 января
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама