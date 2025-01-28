В Госдуме подготовили законопроект о запрете вейпов в России

Депутаты Госдумы разработали законопроект, предусматривающий полный запрет оборота вейпов и жидкостей для них в России. Документ предлагает запретить не только продажу, но и ввоз никотинового сырья, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, а также устройств для их потребления, сообщает 28 января РИА "Новости".

Кроме того, под запрет попадет производство и владение оборудованием, предназначенным для изготовления таких жидкостей и устройств.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 20 января выступил с предложением подготовить межфракционный законопроект. Он заявил, что практически все фракции поддержали идею полного запрета вейпов.

фото: ЗАКС.Ру