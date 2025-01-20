Володин предложил до конца весенней сессии подготовить проект о запрете вейпов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционный законопроект о запрете вейпов и жидкостей к ним, сообщила 20 января пресс-служба нижней палаты парламента. По мысли спикера, на рассмотрение инициативы можно было бы выйти до конца весенней сессии.

Заявление Володина прозвучало на заседании Совета Госдумы. Парламентарий отметил, что о необходимости полного запрета продажи вейпов ранее высказывались "практически все фракции" ГД, передает его слова пресс-служба. В связи с этим спикер считает нужной разработку межфракционного законопроекта.

В Госдуме отметили, что сейчас на рассмотрении комитета по охране здоровья находятся два законопроекта на озвученную тему. Инициативы находятся в стадии подготовки к первому чтению. Как сообщалось на прошлой неделе, один из проектов был разработан представителями фракции КПРФ. При этом глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов высказывал сомнения в возможности поддержки документа, объясняя это отрицательными отзывами правительства на подобные проекты.

В конце 2024 года петербургское Заксобрание направило руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антону Шалаеву предложение ужесточить требования к дизайну вейпов и электронных сигарет. Необходимость в этом парламентарии объясняли стремлением снизить привлекательность подобных устройств среди молодежи.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина