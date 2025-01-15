В Госдуме полный запрет вейпов в России могут обсудить весной

Законопроект о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них могут рассмотреть в Госдуме в марте 2025 года, сообщает 15 января ТАСС со ссылкой на проект решения профильного комитета Госдумы по охране здоровья.

Инициативу внесли депутаты КПРФ, предлагая изменить закон о защите здоровья граждан от табачного дыма и никотинсодержащей продукции. Законопроект предполагает полный запрет на продажу никотина, его производных, а также устройств для его потребления. По мнению авторов, такие устройства вызывают зависимость, респираторные, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также способствуют переходу молодежи на традиционное курение.

При этом глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил РИА "Новости", что документ, вероятно, не получит поддержки из-за отрицательных отзывов правительства на аналогичные инициативы.

"В целом в комитете мы поддерживаем введение жестких мер в отношении вейпов и жидкостей. Однако, исходя из практики, законопроект большинством депутатов, скорее всего, поддержан не будет, что связано с отрицательными отзывами правительства России, которые мы получали на подобные законопроекты", - объяснил депутат.

Напомним, в конце декабря депутаты Законодательного собрания Петербурга направили инициативу об ужесточении требований к дизайну упаковок вейпов, электронных сигарет и других похожих устройств для курения. Их предложили сделать "непривлекательными", чтобы они меньше интересовали молодежь.

фото: ЗАКС.Ру