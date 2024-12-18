ЗакС направил инициативу об ужесточении требований к упаковке вейпов

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 18 декабря окончательно утвердили текст обращения руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антону Шалаеву с предложением ужесточить требования к дизайну упаковок вейпов, электронных сигарет и других похожих устройств для курения, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Депутаты попросят у главы ведомства обязать производителей делать "непривлекательные" упаковки, чтобы они меньше интересовали молодежь.

Инициативу подготовили депутаты Антон Соловьев и Андрей Рябоконь. По их мнению, производители вейпов запускают в продажу устройства для потребления никотина, упаковка которых специально рассчитана на несовершеннолетнюю аудиторию. Не все депутаты парламента уверены, что запрет на использование в дизайне ярких изображений и символов сможет как-то существенно повлиять на интерес подростков к курению, однако предложение поддержали.

Напомним, меры по ужесточению оборота вейпов и электронных сигарет сейчас активно обсуждают в Государственной думе. Сейчас на рассмотрении находится федеральный законопроект, который подразумевает кратное увеличение штрафов за продажу таких устройств лицам, не достигшим 18 лет. Например, для физлиц сейчас штраф составляет 60 тысяч рублей, а после принятия соответствующего законопроекта он возрастет до 300 тысяч рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру