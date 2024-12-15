Ужесточение штрафов за продажу вейпов детям продолжат рассматривать на неделе

На следующей неделе в Госдуме пройдут обсуждения законопроектов, которые предусматривают ужесточение ответственности за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на своей странице в соцсетях 15 декабря.

По словам Володина, инициативы направлены на защиту детей от вредного воздействия вейпов, электронных сигарет, табака и кальянов, которые могут вызвать серьезные заболевания. Законопроекты предполагают значительное увеличение штрафов и введение уголовной ответственности при повторном нарушении.

Так, для граждан предлагается повысить штрафы до 200–300 тысяч рублей, для должностных лиц — до 500–700 тысяч, а для юридических лиц — до 1,5–2 миллионов рублей. Сейчас максимальный штраф для граждан составляет 60 тысяч рублей, а для организаций — 600 тысяч.

Володин подчеркнул, что взрослые, продающие опасную продукцию детям, должны осознавать неотвратимость наказания. По его мнению, подобные меры помогут защитить здоровье подрастающего поколения.

Законопроект, внесенный в Госдуму 28 ноября, уже был одобрен в первом чтении 10 декабря.

фото: ЗАКС.Ру