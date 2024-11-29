Совет Госдумы разослал в регионы проект о штрафах за продажу детям табака

Законопроект об увеличении штрафов за продажу несовершеннолетним никотинсодержащей продукции направлен Советом Госдумы в регионы для получения отзыва, сообщила 29 ноября пресс-служба нижней палаты парламента. В электронной базе ГД инициатива появилась накануне.

Законопроект был внесен в Думу спикером Вячеславом Володиным и рядом депутатов. Текст вносит ряд корректировок в Кодекс об административных правонарушениях, касающихся торговли табачной продукцией, кальянами и вейпами. Так, в частности, предполагается увеличить штрафы за нарушение правил розничной торговли подобной продукцией. Для физлиц размер взыскания может вырасти до 10-20 тысяч рублей, для должностных лиц он может составить 30-50 тысяч рублей, для юрлиц — 90-120 тысяч рублей.

Штрафы за продажу табачной продукции могут вырасти для физлиц до 200-300 тысяч рублей, для должностных лиц — до 500-700 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 1,5-2 млн рублей.

Комментируя проект, Володин заявил о необходимости продолжить работу по защите здоровья детей по разным направлениям. "Недопустимо, когда несовершеннолетним продают алкоголь, сигареты, вейпы и многое другое, что подпадает под запрет", — приводит слова парламентария пресс-служба Думы.

На прошлой неделе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отчиталось об изъятии 47,8 тысячи литров спиртосодержащей жидкости и свыше 406 тысяч единиц табачной продукции в ходе десятидневной профилактической операции.

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