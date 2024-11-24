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Новости 12:16

Петербургские силовики изъяли 400 тысяч сомнительных сигарет и 47 тонн суррогатного алкоголя

фото ЗакС политика Петербургские силовики изъяли 400 тысяч сомнительных сигарет и 47 тонн суррогатного алкоголя

На территории Петербурга и Ленинградской области за десять дней в рамках профилактической операции сотрудники МВД изъяли из незаконного оборота свыше 47,8 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, более 406 тысяч единиц табачной продукции, 10,8 тысяч единиц электронных систем доставки никотина и порядка 50 литров жидкостей для них, сообщили в пресс-службе петербургской полиции. Силовики возбудили 45 уголовных дел и составили почти столько же, 52 протокола об административном правонарушении. 

Сотрудники полиции нанесли визиты по местам, где, по их информации, уже возникали проблемы с реализацией контрафактной продукции: Южный рынок, Калининская овощебаза, Апраксин двор. По последнему адресу полиция нередко проводит рейды по поиску иностранцев, которые пребывают в России незаконно. Также во время десятидневной операции полиция ликвидировала цех по производству алкоголя во Всеволожском районе Ленинградской области. Еще они пресекли работу оптовых складов, расположенных в Красногвардейском районе. Неделей ранее СМИ сообщали о ликвидации трех незаконных алкоцехов. 

"Силами районных подразделений полиции проверялись локальные точки и торговые объекты с "сомнительной" репутацией, а также выявлялись места возможного незаконного производства алкогольной продукции", - рассказали в полиции 24 ноября. 

В МВД добавили, что подобные профилактические мероприятия будут продолжены. 

Месяцем ранее, в октябре полиция проводила рейд по алкомаркетам. Тогда силовики искали торговые точки, где продают спиртное в ночное время. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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