Силовики проверили мигрантов в Апраксином дворе

Петербургские силовики решили провести рейд на территории Апраксина двора, чтобы выявить нарушителей миграционного законодательства, об этом 14 ноября пишет "Фонтанка.ру".

Проверку начали проводить утром в четверг, 14 ноября. Силовики ищут не только тех, кто нарушил миграционные правила, но и тех, кто специально скрывается от воинского учета, уже получив гражданство.

В случае если необходимых документов у мигранта не оказалось, его сопровождают в служебные автомобили. Как отмечает "Фонтанка", в них даже смогла образоваться очередь.

Напомним, что сотрудники экономической полиции совместно с ГАИ и Спецполком полиции провели 13 ноября рейд на Южном рынке. Правоохранители проверили почти 50 иностранцев, треть из которых оказались нелегалами.

Фото: ЗАКС.Ру