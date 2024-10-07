В Петербурге и Ленобласти полиция провела масштабный рейд по алкомаркетам

Сотрудники полиции провели масштабную проверку алкомаркетов в Петербурге и Ленобласти, сообщили 7 октября в ГУ МВД. В ходе рейда выявлено, что в ночных точках продажи нет комфортных условий для употребления алкоголя на месте.

В ведомстве пояснили, что полицейские посчитали такие действия попыткой скрыть незаконную продажу алкоголя в ночное время, и по всем проверенным точкам были возбуждены административные дела по статьям 14.16 и 14.17 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования и обман потребителей).

Проверке подверглись магазины крупнейших сетевых алкомаркетов региона. В общей сложности полиция проверила более сотни торговых точек: 72 в Петербурге и 32 в области. Логика проверки была проста: если алкомаркет работает как ночное заведение, покупатели должны иметь возможность не только приобрести алкоголь, но и употребить его на месте.

Выяснилось, что ни один из магазинов таких условий не предоставлял. В некоторых точках, даже если и была барная стойка, она была загромождена бутылками и товарами, уточнили в МВД.

Напомним, что в ЗакСе борьбу с подобными заведениями предложили начать со спальных районов Петербурга.

фото: ЗАКС.Ру