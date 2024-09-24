Борьбу с "наливайками" предложили начать в спальных районах Петербурга

В ЗакСе состоялось пятое заседание рабочей группы, занимающейся разработкой закона о "наливайках" - заведениях общественного питания в многоквартирных домах, продающих алкоголь в ночное время, передает 24 сентября "Деловой Петербург".

Большинство участников встречи высказались за запрет на продажу алкоголя в таких заведениях с 22:00 до 11:00, подобно ограничениям для магазинов.

Депутат Дмитрий Павлов предложил начать регулирование со спальных районов. Он отметил, что именно оттуда поступает наибольшее количество жалоб на "известную торговую сеть, которая продает алкоголь ночью".

"Со мной согласны коллеги по рабочей группе: наша цель прекратить незаконную реализацию спиртных напитков, а не закрыть качественные бары по формальному признаку", - подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Напомним, "наливайками" называют заведения, которые в течение дня функционируют как магазины, а вечером, после 22:00, когда начинается запрет на продажу алкоголя, становятся барами.

Против "наливаек" в многоквартирных домах давно выступает депутат ЗакСа Денис Четырбок. В 2019 он инициировал законопроект, который запрещает продажу алкоголя в помещениях менее 50 квадратных метров, находящихся в жилых домах. Этот закон вызвал массовую критику со стороны представителей бизнес-сообщества, и впоследствии ограничения пришлось ослабить. С 1 февраля рабочая группа ЗакСа Петербурга занимается разработкой предложений по реализации нового ФЗ о "наливайках".

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