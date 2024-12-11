ЗакС, дизайн вейпов и штрафы для автомобилистов

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 11 декабря провели предпоследнее заседание в 2024 году. Самыми обсуждаемыми вопросами сегодняшней встречи стали проект обращения о необходимости запретить яркую упаковку вейпов и законопроект о введении штрафов для водителей за неоплаченный проезд по платным дорогам.

Депутаты и маркетинг

Законодательное собрание Петербурга продолжает придумывать новые способы, как отвлечь подростков от пагубных привычек. На этот раз на заседании парламента приняли за основу проект обращения к главе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антону Шалаеву с просьбой ужесточить требования к дизайну упаковок электронных систем потребления никотина, к которым депутаты относят различные вейпы и электронные сигареты. В частности, у чиновника парламентарии намерены вынудить производителей отказаться от ярких цветов в дизайне.

"Порционная упаковка, флаконы и ЭСДН, заполненные жидкостью для ЭСДН промышленным способом, не должны иметь внешний вид, явным образом имитирующий пищевые продукты, потребительскую тару для напитков, детские игрушки", - говорится в проекте обращения.

Инициативу представлял член фракции "Единая Россия" Антон Соловьев. На вопросы коллег-депутатов он отвечал неохотно и на все поступающие предложения рекомендовал депутатам поддержать имеющийся проект. Например, на вопрос, почему парламент пытается сделать дизайн упаковок менее привлекательным, в то время как в некоторых странах подобные девайсы уже запрещены на законодательном уровне, Соловьев отвечал, что этим направлением уже занимаются в Госдуме. Там пока предлагают значительно увеличить штрафы за продажу вейпов детям. Также думские депутаты от ЛДПР предложили полностью запретить продажу вейпов.

Вопрос о разумности такого обращения волновал многих. Например, единоросс Константин Чебыкин в своей красноречивой манере заявил, что не считает правильным ждать, пока это обращение рассмотрят в Москве.

- Че мы там будем ждать? Зачем какую-то упаковку регулировать или еще что-то. Да, я вас поддержу, но здесь необходимо кардинально решать. Запрещать вейп! Запрещать! - закричал Чебыкин.

Борьбу с курением среди молодежи поддерживают все депутаты, однако подход Соловьева разделяют не все. Например, член фракции КПРФ Александр Рассудов уверен, что даже "непривлекательный" дизайн упаковки вейпов не сможет оттолкнуть подростков от этой категории товаров. С особенно радикальным предложением выступил новый член Совета по правам человека и депутат Заксобрания Александр Малькевич. В своем выступлении он упомянул недобросовестных производителей и словосочетание "на кол".

Штрафы без шлагбаумов

К назначенному на конец декабря запуску движения по Витебской развязке, которая станет частью Широтной магистрали скоростного диаметра, в городском парламенте решили подготовить штрафы для автомобилистов, которые решат бесплатно воспользоваться новой дорогой. Платные трассы в Петербурге существуют давно, однако движение на них организовано через шлагбаумы. На ШМСД таких преград не будет. Депутаты, опасаясь "зайцев", решили с помощью штрафов пресечь подобные случаи. Для легковых автомобилей предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей, а для автобусов и грузовиков — 5 тысяч рублей. Для юрлиц штрафы увеличиваются в 2-3 раза.

Чиновники из Смольного предполагают, что в 2025 году под штраф попадут 180 тысяч человек. Депутат Рассудов поинтересовался, откуда взялась такая цифра. Представители транспортного блока на заседании пояснили, что это только предположение, сделанное на основе числа автомобилистов без транспондеров и опыта Москвы, в которой штрафы за неуплату за проезд по платным дорогам действуют с сентября. Также чиновник объяснил, что есть особенная категория водителей, которые "пристраиваются" к другому автомобилю на пропускных пунктах и не платят за проезд.

Документ был поддержан 36 депутатами. Семь человек воздержались, а пятеро голосовали "против". Не стали поддерживать законопроект депутаты из фракции "Справедливая Россия — За правду". Как пояснила лидер объединения Марина Шишкина, она считает преждевременным вводить санкции за нарушения на дороге, которой еще нет.

- Дороги еще нет, а штрафы уже есть. То есть мы исходим из того, что есть нарушители, при этом мы пока не знаем даже, кто будет строить эту дорогу. Поживем — увидим. Я сомневаюсь, что 30% [автомобилистов будут нарушать правила]. Я каждый день бываю на ЗСД, но я не вижу нарушителей, - рассказала Шишкина.

Также 11 декабря в парламенте в торжественной обстановке прошло награждение. Спикер ЗакСа Александр Бельский вручил почетные знаки "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга" и "За безупречную службу Санкт-Петербургу". За вклад в развитие города наградили депутата Государственной думы Михаила Романова, главу Петроградского района Владимира Омельницкого и руководителя центрального штаба МГЕР Александра Амелина.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру