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Новости 15:52

Рассудов сомневается в эффективности изменения дизайна упаковок вейпов

фото ЗакС политика Рассудов сомневается в эффективности изменения дизайна упаковок вейпов

Заместитель руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга Александр Рассудов выразил сомнение в эффективности изменения дизайна упаковок вейпов, сообщил 11 декабря корреспондент ЗАКС.Ру.

Депутат отметил, что главный путь к решению проблемы курения среди несовершеннолетних заключается не в переделке упаковки, а в том, что дети вовсе не должны находиться магазинах табака и вейп-шопах. Рассудов подчеркнул, что наибольшее влияние на психику детей оказывают их окружение и семья, ведь если родители не курят, то их ребенок, вероятно, не будет считать вредную привычку нормой.

"Неприятные натуралистические фотографии размещаются на этикетках сигарет, при этом я не знаю ни одного случая, чтобы они кого-то спровоцировали бросить курить", — пояснил Рассудов. 

Напомним, депутаты ЗакСа предлагают федеральным властям запретить производителям электронных сигарет и вейпов использование ярких изображений и символов на упаковках с целью снижения их привлекательности. 

фото: ЗАКС.Ру


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