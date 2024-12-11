Депутаты ЗакСа поддержали идею о просьбе запретить "привлекательную" упаковку вэйпов

Законодательное собрание Петербурга 11 декабря приняло за основу проект обращения к главе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антону Шалаеву, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Депутаты предлагают запретить производителям электронных сигарет и вэйпов использовать в своей упаковке яркие изображения и символы, чтобы снизить привлекательность таких товаров среди подростков.

"На полках розничных магазинов и онлайн-магазинов широко представлены жидкости для ЭСДН (электронных систем доставки никотина) в самых разнообразных упаковках, оформление которых формально не нарушает требования ГОСТа, но используемые в нем яркие, броские рисунки часто имитируют сходство с фруктами и кондитерскими изделиями. Такая упаковка не только создает иллюзию безопасности ЭСДН для здоровья потребителя, но и провоцирует нежелательный интерес у детей и подростков", - говорится в обращении.

Инициативу перед депутатами представлял депутат о фракции "Единая Россия" Антон Соловьев. Он рассказал, в центре города найти точки по продаже электронных сигарет и похожих устройств можно найти на каждом углу. Свой доклад он сопроводил презентацией, на которой были изображены фотографии таких точек продаж.

- Если это поможет пройти мимо вейпшоп хотя бы одному подростку - значит наша работа была не зря, - рассказал Соловьев.

Депутаты положительно отнеслись к идее, однако многие отмечали необходимость более радикальных мер. В частности, единоросс Константин Чебыкин выступил с требованием полностью запретить подобные устройства.

Об инициативе депутатов обратиться к Шалаеву ЗАКС.Ру рассказывал ранее. Документ подготовили члены фракции "Единая Россия" Антон Соловьев и Андрей Рябоконь. По их мнению, федеральному регулятору стоит обновить ГОСТ так, чтобы у производителей не было способов привлекать молодежь ярким дизайном.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.РУ