ЗакС попросит федеральные власти ужесточить требования к дизайну вэйпов

Петербургские депутаты намерены добиться ужесточения требования к упаковке электронных систем доставки никотина (ЭСДН) ради снижения их привлекательности среди несовершеннолетних. Сегодня, 9 декабря члены комиссии по вопросам законности в Заксобрании поддержали проект постановления об отправке соответствующего обращения руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антону Шалаеву, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Депутаты собираются предложить запретить наносить на упаковки вейпов и других похожих девайсов какие-либо символы и рисунки, кроме обязательных.

"На полках розничных магазинов и онлайн-магазинов широко представлены жидкости для ЭСДН в самых разнообразных упаковках, оформление которых формально не нарушает требования ГОСТа, но используемые в нем яркие, броские рисунки часто имитируют сходство с фруктами и кондитерскими изделиями. Такая упаковка не только создает иллюзию безопасности ЭСДН для здоровья потребителя, но и провоцирует нежелательный интерес у детей и подростков" - говорится в проекте обращения, копия которого есть в распоряжении ЗАКС.Ру.

В письме депутаты отмечают, что за последние пять лет аудитория курильщиков, которые используют электронные системы, выросла в 46 раз и сейчас составляет более 4,5 млн человек. В Петербурге такими технологиями пользуются 28,6% от числа курящих. Больше только в Магаданской области, Москве, Астраханской области и Севастополе.

Один из авторов инициативы, депутат Андрей Рябоконь в беседе с ЗАКС.Ру пояснил, что простым обывателям последствия запрета на использование определенных изображений и символов в упаковке вейпов могут быть неясны, однако маркетинговые агентства, по мнению депутата, знают, как привлечь внимание покупателей.

- Есть обязательное требование указывать состав, например, а что будет изображено на упаковке — это уже будет разрабатывать та федеральная служба, в компетенции которой находится полномочие по внесению изменений в ГОСТ. Я считаю, что это должна быть минимально-информационная [упаковка]. Главное, чтобы не было привлекательности, чтобы не было не вызывалось иррациональное поведение. Просто надпись минимального содержания, - рассказал Рябоконь.

Заксобрание Петербурга собирается рассмотреть проект постановления об обращении к Шалаеву на заседании 11 декабря. Отметим, ранее к начальнику ведомства обращался депутат Алексей Цивилев, который просил урегулировать дизайн вывесок для точек по продаже вэйпов и электронных сигарет.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру