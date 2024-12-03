Депутат ЗакСа Цивилев предложил стандартизировать вывески для магазинов вейпов

Депутат петербургского Законодательного собрания Алексей Цивилев ("Единая Россия") обратился к главе Росстандарта Антону Шалаеву и министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением стандартизировать оформление вывесок магазинов, торгующих вейпами, сигаретами и алкоголем, сделав вывески менее заметными и привлекательными, об этом 3 декабря пишет "Парламентская газета".

В Государственной думе инициативу поддержали, отметив необходимость дополнительного регулирования.

Сам Цивилев отметил, что рост продаж вейпов и никотиносодержащей продукции сопровождается увеличением количества специализированных торговых точек. Вывески с неоновыми и светодиодными элементами привлекают внимание прохожих, включая несовершеннолетних.

"Они фактически не только информируют потребителя об обобщенной группе товаров, но и формируют и поддерживают к ней интерес, продвигают на рынке. По последним данным, легальный оборот жидкостей для вейпов вырос в России в 43,7 раза", – подчеркнул депутат.

Парламентарий предложил стандартизировать оформление таких вывесок, ограничив их цветовую гамму серо-черно-белыми оттенками, чтобы сделать их менее заметными. В своем обращении он призвал федеральные органы рассмотреть возможность установления общероссийских стандартов для магазинов, продающих вредную продукцию.

Ранее по поводу вывесок в Петербурге высказывался депутат Государственной думы Виталий Милонов. По его мнению, вывески в городе нужно поменять на исполненные в стилях разных исторических эпох.

Фото: ЗАКС.Ру