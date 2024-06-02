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Новости 11:30

Милонов посетовал на то, что его идея стилизации вывесок не нашла поддержки

фото ЗакС политика Милонов посетовал на то, что его идея стилизации вывесок не нашла поддержки

Депутат Госдумы из Петербурга Виталий Милонов вспомнил о своей инициативе, согласно которой вывески в городе нужно поменять на исполненные в стилях различных исторических эпох.

По мысли законотворца, торговым точкам в Московском районе следует вернуть внешний вид образца 1940-1950-х годов, а в Кировском районе - 1920-1930-х годов.

"Правда, инициатива не нашла поддержки. Продолжаем работать", - написал Милонов в своем Telegram-канале.

Примечательно, что депутат при этом последовательно выступает с осуждением большевизма и советского строя.

Фото: ЗАКС.Ру


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Милонов Виталий Валентинович 




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