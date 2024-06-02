Милонов посетовал на то, что его идея стилизации вывесок не нашла поддержки

Депутат Госдумы из Петербурга Виталий Милонов вспомнил о своей инициативе, согласно которой вывески в городе нужно поменять на исполненные в стилях различных исторических эпох.

По мысли законотворца, торговым точкам в Московском районе следует вернуть внешний вид образца 1940-1950-х годов, а в Кировском районе - 1920-1930-х годов.

"Правда, инициатива не нашла поддержки. Продолжаем работать", - написал Милонов в своем Telegram-канале.

Примечательно, что депутат при этом последовательно выступает с осуждением большевизма и советского строя.

Фото: ЗАКС.Ру