Депутата Романова наградят за вклад в развитие Петербурга

В общей сложности 18 человек планируется наградить в 2024 году почетным знаком "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга", следует из проекта постановления, опубликованного на сайте Заксобрания 5 декабря. В числе прочих в списке находится депутат Госдумы Михаил Романов ("Единая Россия").

Почетный знак полагается "за особые заслуги перед Санкт-Петербургом в профессиональной или общественной деятельности", следует из текста проекта. К награде Романова рекомендовала постоянная комиссия ЗакСа по организации публичной власти, документ за подписью ее председателя Юрия Гладунова приложен к тексту проекта.

В перечне кандидатур упомянуты глава центрального штаба "Молодой гвардии Единой России" Александр Амелин, глава администрации Петроградского района Владимир Омельницкий, начальник юридического управления аппарата ЗакСа Светлана Коновалова и зампредседателя Городского суда Олег Кутыев. Амелина выдвинула комиссия по молодежной политике, Омельницкого — комиссия по организации публичной власти, Коновалову — комитет по законодательству, а Кутыева — бюджетно-финансовый комитет.

Остальные места в списке достались представителям науки и культуры, бизнеса и иных сфер жизни. В частности, планируется наградить актера Шерхана Абилова, члена петербургского отделения ВООПИиК Елену Жерихину и дирижера Сергея Стадлера.

В конце ноября петербургские депутаты предложили награждать студентов колледжей медалями за успехи в учебе.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру